Başarılı üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı sağlanacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine ilişkin uygulamanın gelecek yıl itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK koordinasyonunda düzenlenen Üniversite Sektör İş Birliği Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulu olarak isteyen, şartları taşıyan ve başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede yükseköğrenimi bitirmelerinin ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istediklerini belirtti. Özvar, "Bunun için bir çalışma içerisindeyiz. Burada önemli olan programın çıktılarının, muktesebatının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesi. Yapmaya çalıştığımız şey aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir" dedi.

'TÜM EKOSİSTEMİ DÖNÜŞÜME AYAK UYDURACAK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ'

Sanayi ve hizmet sektöründe nitelikli eleman tedarikinde yaşanan güçlüklere değinen Özvar, beceri açığının nedenlerini doğru analiz etmenin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim Kurulu olarak bütün ekosistemi bu değişime, dönüşüme ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandırmaktır. Ülkemizin hem zihinsel beceri gerektiren alanlarda hem de sahada uygulama bilgisi yüksek işgücüne duyduğu ihtiyaç açıktır. Yüksek katma değerler üretmek ancak bu iki beceri setinin uyumuyla mümkün olabilecektir. Yani sadece fiziksel, pazı gücüne değil aynı zamanda en az onun kadar entelektüel ve zihinsel becerilere ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra uluslararası iş gücü piyasalarında yetenek çekebilecek bir ortamın güçlendirilmesi ve yeniden beceri kazandırma yatırımlarının arttırılması büyük önem taşımaktadır."

Özvar, kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek Türkiye'nin ulusal beceri havuzunu genişletmesi, zenginleştirmesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlaması ve çalışanların yetkinliklerini sürekli güncellemesinin artık genel bir zorunluluk halini aldığını ifade etti.

'UYGULAMALI EĞİTİM MODELİNİ, TÜM ÜLKEDE YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Özvar, önümüzdeki dönem için belirledikleri en önemli gündem başlıklarından birinin de önlisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacağını vurguladı. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen ya da verimsiz kalan staj uygulamalarını, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştüreceklerini ifade eden Özvar, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecektir. İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini, alınacak sonuçlara göre kısa süre içinde tüm ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz. Böylece yalnızca meslek yüksekokullarında değil, lisans programlarında da öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağımıza inanıyorum."

'YENİ STAJ MODELİNİ HAYATA GEÇİRME KONUSUNDA İRADEMİZ TAM'

İş yeri temelli eğitim modelinin en önemli unsurlarından birinin staj uygulamaları olduğuna işaret eden Özvar, "Öğrencilerimizin 20 gün gibi kısa ve verimsiz stajlar yerine programların niteliğine göre meslek yüksekokullarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında 7+1 veya 6+2 gibi uygulamalarla mesleki tecrübe kazandığı bir modele doğru programlarımızı dönüştürmeye başladığımızı ve bu konuda irademiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki iradesi tamdır. Bu, zaman isteyen, sabırla çalışılması gereken ve bir süreç icap ettiren bir iş. Bu modelle öğrencilerin üretim süreçlerini yakından tanıması, iş başında beceri geliştirmesi ve mezun olur olmaz istihdama daha hızlı geçmesi mümkün olacaktır. Aynı zamanda iş yerinden gelen geri bildirimler üniversitelerimizin müfredatlarının güncellenmesinde belirleyici rol oynayacak, sektöre ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayan dinamik bir eğitim ekosisteminin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'ın yanı sıra, Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, HAVELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK, TENMAK, OSBÜK ile sanayi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.