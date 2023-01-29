Başakşehir'de sitenin deposuna 2 kez giren hırsızlık şüphelisi kamerada

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir şüpheli, geçtiğimiz cuma günü site içinde gözüne kestirdiği binanın içine girerek daire sakinlerine ait olan depolara yöneldi. Kapıda bulunan asma kilidin menteşesini tornavida ile açan hırsız, içeri girdi ve yakalanma durumuna karşı kapı kenarına sopa bıraktı. Depolarda pahalı olduğunu düşündüğü ve taşıyabileceği eşyaları sırt çantasına dolduran hırsızlık şüphelisi, içeride bulunan malzemelerin çok olduğunu fark etti. Bunun üzerine, ertesi gün taşımak için depolardan birinde kendine bir valiz hazırladı. Valizi saklayan hırsız, aldığı malzemeler ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Ertesi gün tekrar aynı saatlerde gelen şüpheli, hazırladığı valizin içine sıvı yağ, inşaat ekipmanları, ayakkabı gibi malzemeleri doldurdu. Hazırlıklarını yaptıktan sonra bina sakinlerini fark eden şüpheli, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonundan tedbir amaçlı güvenlik kameralarını izledikleri sırada binaya yabancı birinin giriş yaptığını fark eden bina sakinleri, durumu önce site yöneticisine daha sonra da polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin o anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"DEĞERLİ EŞYALARI VALİZE DOLDURUP GİDİYOR"