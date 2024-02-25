Başakşehir'de iş insanının öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Başakşehir'de iş insanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İş insanı Abdulkadir Altuğrul'un 3 Ocak'ta Başakşehir Mahallesi'nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Altuğrul'u silahla vuran kişinin Mazlum B. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden Mazlum B. ile maktulün eşi H. Altuğrul'un yanı sıra Ş.A, M.S. ve T.G'yi İstanbul'da, S.K. ile U.A'yı da Hakkari'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, iş insanının öldürülme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracından inip bagajdan eşyalarını almaya çalışan Abdulkadir Altuğrul'a arkadan yaklaşan Mazlum B'nin silahla ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.