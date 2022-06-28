Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı

BARTIN Irmağı'nın 8 metre yükselmesinin ardından 135 ev ve iş yerini su bastı; kent merkezinde köprüler ve yollar, sular içinde kaldı.

Bartın'da 5 gündür etkili olan sağanakta, metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü. Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinden gelen ırmakla Ulus ilçesi ile Arıt bölgesinden gelen ırmak, dün akşam taşmaya başladı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü Meydanı ile kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Sular Kemerköprü, Orduyeri ve Asma köprülerini aştı. Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, Zonguldak-Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri, alternatif yollara sevk etti.