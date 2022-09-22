Bartın gündem haberleri... Bartın'da sağanak etkili oluyor Güncel Haberler Bartın yerel gündem haberine göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor. Çayaltı köyünde derenin taşması sonucu Kurucaşile tünel şantiyesine ait atölye ile kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin birinci katını su bastı. İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti. Sahilde köylüler akıntıyla gelen odunları topladı. Kurucaşile belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede olası olumsuzluklara karşı önlem aldı. Güncel Kaynak: AA / Selim Bostancı Kurucaşile Bartın su Güncel Haberler

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