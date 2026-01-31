Bakan Tunç: Biz yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardık

BARTIN'DA 'YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Bartın'da yapılacak olan 1620 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile vatandaşlar katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasında, 81 ili altyapısıyla ve üstyapısıyla daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her kabine toplantısında birinci gündem maddesi deprem bölgesi. Yapılan çalışmalarda tüm bakanlıkları ilgilendiren konular var deprem bölgesinde, Adalet binaları var, hükümet binaları var, hasar gören okullar var, sağlık tesisleri var, tüm bakanları ilgilendiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tabii ki daha fazla konutun yapımı noktasında sürekli bölgede. Her kabine toplantısında neredeyiz, hangi aşamadayız, konutları ne zaman tamamlayacağız diye sürekli kontrol eden, sürekli gündemde tutan ve bununla da kalmayıp vatandaşlarımızın özellikle kiradan kurtularak ev sahibi olmasını isteyen Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla gerek 1+1, gerek 2+1, 3+1 projelerle, sosyal konutlarla bütün Türkiye genelinde projeleri başlatarak ilk etapta şimdi 500 bin sosyal konutun kuralarını çekiyoruz. Söz verdiğimiz bir zaman diliminde inşaatlara başlıyoruz, bitiriyoruz, yeni projelerle yeniden yola devam ediyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİ HER ALANDA KALKINDIRDIK'

Bakan Tunç, her alanda Türkiye'yi geliştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bartın'daki sosyal konutların kura çekimi için sizlerle beraberiz. Bizim 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde politikalarımızın, siyasetimizin merkezinde insan vardır. "Her şey insan içindir" deriz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun, millet olarak güçlü olalım. İşte bunun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hep bugünlere geldik. Sadece konut alanında değil, her alanda ülkemizi geliştirdik, kalkındırdık. Yollar yaptık, barajlar yaptık, üniversiteler yaptık. Limanlar, hızlı trenler, okullar yaptık, organize sanayi bölgelerini fabrikalarla doldurduk. Enerji yatırımı, doğal gazından petrolüne diğer enerji yatırımlarına varıncaya kadar, savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Her alanda ülkemizi geliştirmek, büyütmek, 81 vilayetimizi altyapısıyla, üstyapısıyla daha da geliştirmek için çalıştık. Sadece Türkiye'yi fiziki kalkınma anlamında altyapı-üstyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda demokratik kalkınmasını da sağladık."

Konuşmalardan sonra duaların okunmasının ardından 1620 konutun kura çekimi yapıldı.