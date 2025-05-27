Bartın BelediyesiYeni Araçlarıyla Hizmete Girdi

Bartın BelediyesiYeni Araçlarıyla Hizmete Girdi
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Bartın Belediyesi, düzenlediği törenle 6 yeni kamyoneti hizmete sundu. Belediye Başkanı Yalçınkaya, yeni araçların belediyenin hizmetlerini daha dinamik ve çözüm odaklı bir şekilde sunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Bartın Belediyesinin satın aldığı 6 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

Belediyenin çift kabinli 6 kamyoneti, Bartın Belediyesi Kent Müzesi önünde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, halka daha iyi bir hizmet getirme konusunda bir adım daha attıklarını söyledi.

Yeni araçlarla belediyenin, saha çalışmaları ve hizmet organizasyonlarında daha dinamik ve çözüm odaklı yapıya kavuşmasını sağlayacaklarını anlatan Yalçınkaya, "Bartın Belediyesi olarak, güçlü araç filosu ve kararlılıkla sürdürülen hizmet anlayışıyla kente değer katmaya devam edeceğiz. Bugün makine araç parkımıza kattığımız araçların ötesinde yine halkımızın beklediği hizmetleri layıkıyla yapabilmek için gece gündüz demeden elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve personel ile vatandaşların katıldığı törende, araçlar dualar eşliğinde hizmete sunuldu.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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