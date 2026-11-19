Bartın Amasra'da saatte 30 km rüzgar balıkçıların denize açılmasını engellediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye ulaşırken Küçük Liman'da 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Olumsuz şartlar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, çevre illere ait balıkçı tekneleri limana sığındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Küçük Liman mevkisinde denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Polis ve zabıta ekipleri, deniz kenarına yaklaşılmaması için Küçük Liman'da bariyerlerle önlem aldı.
Kaynak: AA