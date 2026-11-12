Bartın Amasra'da 65 maden işçisi maaşları için ocakta kalma eylemi başlattı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinde çalışan 65 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ocaktan çıkmama eylemi başlattı.

Tarlaağazı köyünde faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 520 işçinin maaşlarını alamadıkları iddiasıyla 11 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi kapsamında, 08.00-16.00 vardiyasında maden ocağına inen 65 işçi buradan çıkmama kararı aldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, şirketin giriş kapısında gazetecilere, eylül ve ekim maaşları ile ikramiyelerini alamadıkları için 11 gündür iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.

Eylemleri sürerken 1 aylık maaşlarının yatırıldığını ancak bunu yeterli görmediklerini belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Aşağıda 65 arkadaşımız var. Şu anda iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz. Arkadaşlarımız, 'İş bırakma hakkından dolayı kendimizi ocağa kapattık.' dedi. İşçi arkadaşlarımızın ailelerine sesleniyorum, onların emniyeti, iş güvenliği, can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorunları olmasın, içleri rahat olsun, bütün tedbirler alındı. İşverenle de görüşeceğiz, onlarla bir müzakere yapacağız."

Kaynak: AA