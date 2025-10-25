Haberler

Barış Süreci Ekonomiyi Kaldıracak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin 86 milyon için olduğunu belirterek, barışın ekonominin kalkınması için elzem olduğunu ifade etti. Bakırhan, Esenyurt'un bu sürece destek vermesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç 86 milyonun sürecidir. Barış her zaman iyidir, barış demek ekonominin kalkınması demektir." dedi.

Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuşan Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Esenyurt'un barışa sahip çıkacağını belirterek, "Esenyurt, bu sürece sahip çıkarsa bu süreç ilerler ve yürür. Bugün dört büyük değer için bir aradayız. Barış, demokrasi, adalet ve özgürlükler için. Bu dört sütundan eğer birisi eksik olursa o yapı ayakta duramaz, yürüyemez, mutlu olmaz." diye konuştu.

Tarihi bir fırsatın Türkiye'nin önünde durduğunu, bunun herkes için olduğunu dile getiren Bakırhan, "Bu savaşa, çatışmalara ve şiddete giden trilyonlarca doların Esenyurtlu emekçilerin cebine girmesi, emekçilerin hakkını alması, gençlerin umudunun tekrar yeşermesi için böyle bir süreç başladı." ifadesini kullandı.

Bakırhan, bu sürecin sadece Kürtlerin süreci olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışan siz emekçilerin, fabrikalarda ailesini geçindirmek için çalışan işçilerin de aynı zamanda bir sürecidir. Bu süreç 86 milyonun sürecidir. Barış her zaman iyidir, barış demek ekonominin kalkınması demektir. Barış demek kayyumsuz bir Türkiye demektir. Barış demek çevrenin katledilmediği, kadının katledilmediği, herkesin kendi diliyle, kendi kimliğiyle birlikte özgürce, eşitçe yaşadıkları bir Türkiye demektir."

Süreçle ilgili şu ana kadar tek taraflı adımlar atıldığını öne süren Bakırhan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
