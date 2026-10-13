Haberler

Barcelona taraftarları Sultanahmet'te Galatasaray maçı öncesi tezahürat yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona taraftarları Sultanahmet'te Galatasaray maçı öncesi tezahürat yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak maç öncesi İstanbul'a gelen Barcelona taraftarları Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. Taraftarlar marş ve tezahüratlarla meydanda eğlenirken, bazıları maçın Barcelona üstünlüğüyle biteceğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak müsabaka nedeniyle İstanbul'a gelen Barcelona taraftarları akşam saatlerinde Sultanahmet Meydanı'nda toplandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci haftada Galatasaray ile Barcelona, saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Müsabaka öncesinde İstanbul'a gelen Barcelona taraftarları, Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. Taraftarlar marş ve tezahüratlarla meydanda eğlendi.

'GALATASARAY EVİNDE ÇOK İYİ'

Maçı izlemek için Londra'dan gelen Naheed, "Bence maç 2-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle bitebilir. Çünkü Barselona'nın deplasmandaki maçları her zaman zor geçer, asla kolay olmaz. Barcelona'dan Lamine Yamal ilk golü atar. Sonra Galatasaray eşitliği yakalar. Osimhen, Leroy Sané, ama Galatasaray'ın Türk takımı, evinde çok iyi. Deplasmanda değil, evde çok iyi" dedi.

'İYİ BİR MAÇ OLACAK'

Maçı izlemeye gelen Barcelona taraftarı Usame, "Bence iyi bir maç olacak. Belki 4-2, Barcelona kazanır" diye konuştu.

'4-1 BİTECEK'

Londra'dan gelen Vanessa ise, "4-1 gibi Barcelona'nın üstünlüğüyle bitecek. Lamine ve Fermin'de gol atabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Polonya Dışişleri Bakanı: Dondurulmuş Rus varlıklarının iadesi için cesedimizi çiğnemeleri lazım

Avrupa ülkesi, Putin'e resti çekti: Cesedimi çiğnemeniz lazım
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

Montella bugün TFF'ye geliyor! Nedeni belli oldu
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Fatih'te iş yerinden tahliye edilecek kiracı icra memurlarına direnip havaya ateş açtı! Bölgeye özel harekat sevk edildi

İcra memurları gelince havaya ateş açtı! Özel harekat bölgede
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü spiker hakkında soruşturma başlatıldı!

Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Kanseri yenmişti! Annesinin çağrısıyla anne sütü gönderilen İsmet Polat Kaşıkçı 30 yaşında hayatını kaybetti

Annesinin çağrısıyla kadınlar sütlerini yollamıştı! Acı haber geldi