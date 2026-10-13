Barcelona taraftarları Sultanahmet'te Galatasaray maçı öncesi tezahürat yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak müsabaka nedeniyle İstanbul'a gelen Barcelona taraftarları akşam saatlerinde Sultanahmet Meydanı'nda toplandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci haftada Galatasaray ile Barcelona, saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Müsabaka öncesinde İstanbul'a gelen Barcelona taraftarları, Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. Taraftarlar marş ve tezahüratlarla meydanda eğlendi.

'GALATASARAY EVİNDE ÇOK İYİ'

Maçı izlemek için Londra'dan gelen Naheed, "Bence maç 2-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle bitebilir. Çünkü Barselona'nın deplasmandaki maçları her zaman zor geçer, asla kolay olmaz. Barcelona'dan Lamine Yamal ilk golü atar. Sonra Galatasaray eşitliği yakalar. Osimhen, Leroy Sané, ama Galatasaray'ın Türk takımı, evinde çok iyi. Deplasmanda değil, evde çok iyi" dedi.

'İYİ BİR MAÇ OLACAK'

Maçı izlemeye gelen Barcelona taraftarı Usame, "Bence iyi bir maç olacak. Belki 4-2, Barcelona kazanır" diye konuştu.

'4-1 BİTECEK'

Londra'dan gelen Vanessa ise, "4-1 gibi Barcelona'nın üstünlüğüyle bitecek. Lamine ve Fermin'de gol atabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı