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Barak Sulama Projesi'nin İlk Aşaması Tamamlandı

Barak Sulama Projesi'nin İlk Aşaması Tamamlandı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak Sulama Projesi'nin ilk aşaması olan 'P1'in tamamlandığını ve toplam 21 köyde 2 bin 750 çiftçinin yararlanacağını açıkladı. Projenin çevre dostu enerji ile sulama yaparak maliyetleri düşürmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı hedeflediği belirtildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak Sulama Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını bildirdi.

Milletvekili Şahin, toplam 21 köyde 2 bin 750 çiftçinin yararlanacağı Barak Sulama Projesi'nin ilk aşaması olan "P1"in tamamlandığını belirterek, 101 bin 640 dekar arazinin sulanabileceğini aktardı.

Projenin enerji ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilir bir çözüm sunduklarını dile getiren Şanin, Hancağız Mahallesine kurulan 5 megavatlık GES ile sulamanın enerji ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Bu sayede, çevre dostu enerji ile sulama işlemleri yapılırken, proje maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Barak Sulama Projesi'nin ikinci aşaması olan "P2"de de 93 bin 350 dekar alanın sulanacağını ve çiftçilere modern sulama sistemlerinin sunulacağını aktaran Şahin, projenin tamamlanmasıyla sadece bu bölge için yıllık 800 milyon liralık katkı sağlanacağını ve 8 bin 500 kişiye ek istihdam olanağı oluşturulacağını kaydetti.

Şahin, Barak Sulama Projesinin sadece tarımsal üretimi artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölge halkının ekonomik refahını da önemli ölçüde iyileştireceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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