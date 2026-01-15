Haberler

Banka hesabı kiralayıp dolandırıcılara gönderen kişilere operasyon: 16 gözaltı

Güncelleme:
Tokat ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, banka hesaplarını dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphelilerine kiralayan 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesapları aktif hale getirmek için yeni hatlar alarak dikkati dağıtmak için otobüslerle başka şehirlere gönderdikleri belirlendi.

TOKAT ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, vatandaşların banka hesaplarını para karşılığı kiralayıp yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine gönderdikleri belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesapların aktif olduğu telefonları, dikkat çekmemek için otobüslerle emanet paket olarak başka şehirlere gönderdiği ortaya çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede berberlik yapan Cihan Y.'nin, vatandaşlara 10 ile 15 bin lira arasında ödeme vadederek banka hesaplarını kiraladığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin çalışma yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, ikna ettikleri kişiler adına yeni hat ve cep telefonu aldıkları, banka hesaplarını bu telefonlarda aktif ettikten sonra cihazları İstanbul'daki bağlantılarına ulaştırmak için otogardan yolcu otobüslerine 'Emanet paket' olarak verdikleri belirlendi. Bu hesapların daha sonra yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların trafiğinde kullanıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, 11 Ocak'ta İstanbul ve Erbaa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen 'Ateş' kod adlı Cihan Y. ile İstanbul'daki bağlantısı Barış E.'nin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında Erbaa'da yakalanan Erdoğan S., Koray E., Cihan E., Hüseyin K., Rahim Can Y., Furkan B., Halil O., Mehmet Can Ç., Uğur D., Davut Y., Kerim D., Özlem T., Yusuf Ö. ve Taner A. ile İstanbul'da yakalanan Barış E., jandarmadaki 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

