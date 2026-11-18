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Bangladeş'te asgari ücrete zam talep eden binlerce tekstil işçisinin katılımıyla düzenlenen protestoda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Dakka ve civarında, tekstil fabrikalarında çalışan yaklaşık 20 bin işçi protesto düzenledi.

İşçiler, Dakka yakınlarındaki otoyolu ulaşıma kapattı.

Polis, asgari ücrete zam talep eden protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Protestocular ise polislere taş atarak karşılık verdi.

Protestolar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerindeki 25'ten fazla fabrika kapatıldı.

Ülkede bir süredir protesto düzenleyen tekstil işçileri, enflasyonu ve artan yaşam maliyetini gerekçe göstererek aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan (98 dolar) 30 bin takaya (238 dolar) çıkarılmasını talep ediyor.

Bangladeş'te çoğu kadın 4 milyon kişi tekstil sektöründe çalışıyor.

Kaynak: AA