Bangladeş, Arakanlı Müslümanlara verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Güncelleme:
Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Türkiye'ye Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederek ülkesinin, Türkiye ile yakından çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Yunus'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye- Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Akif Yılmaz başkanlığındaki milletvekili heyeti, Yunus tarafından kabul edildi.

Ticaret, yatırım ve insani yardım girişimi alanlarında ikili ilişkileri daha da güçlendirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, Yılmaz, Türkiye ile Bangladeş'in derin kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz, Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesine heyetiyle birlikte 2 Kasım'da yaptıkları ziyarete ve Türk Sahra Hastanesi de dahil olmak üzere, Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Yunus, Rohingya toplumuna verdiği güçlü destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek Türk girişimcileri Bangladeş'e yatırım yapmaya davet etti.

Göreve gelmesinden bu yana Türkiye ile ilişkileri daha da derinleştirmeye odaklandığını vurgulayan Yunus, "Rohingya toplumunun içinde bulunduğu durum, çağımızın en trajik insani krizlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu insanlar sadece Müslüman oldukları ve vatandaşlıkları ellerinden alındığı için acı çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yunus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, özellikle insani yardım ve kalkınma alanlarındaki işbirliği konusundaki destekleri ve Bangladeş'e gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek yeni fırsatlara kapı aralamak için ülkesinin Türkiye ile el ele çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
