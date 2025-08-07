Balon Balığı Avcılığına Destek Ödemelerinde Değişiklik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığı için destekleme ödemeleri kapsamındaki usul ve esaslarda değişiklik yaptı. Benekli balon balığındaki destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya yükseltildi.

Balon balığı avcılığı için destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar, her bir adet başına destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar her bir adet başına destekleme tutarının 10 lira olarak uygulanmasına devam edilecek.

Balon balığı alımı, her destekleme yılının aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak ancak daha öncesinde söz konusu türlerde belirlenen adet miktarlarına ulaşıldığında alım, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden durdurulacak ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.