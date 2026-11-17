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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, aracında ölü bulunan Ali Emre Ballı ile İlkay Ballı'nın tüm şahsi mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Soruşturmada usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiği ve suç gelirlerinin aklandığının tespit edildiği belirtilirken 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetim kayyımı olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulduğunu ve 21 şirkete TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atandığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında mal varlığına el konulan isimlerden Ali Emre Ballı, daha önce İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde aracının içinde ölü bulunmuştu. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı olan Ballı, Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"USULSÜZ KREDİLERLE ŞİRKET KAYNAKLARI TÜKETİLDİ"

Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına resen el koyma kararı verildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleri ile risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığı tespit edilmiştir" denildi.

21 ŞİRKETE TMSF YÖNETİM KAYYIMI OLARAK ATANDI

Başsavcılık, 7596 sayılı Kanun kapsamında iki kişinin şirket ortaklık paylarını da içeren tüm şahsi mal varlıklarına yönelik kayyım tedbirinin gerekli görüldüğünü belirtti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca, suçla bağlantılı olduklarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunan 21 şirkete TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.

Karar kapsamında şirketlerin yönetim organlarının yetkilerinin veya bu yetkilerle birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetlerin idaresine ilişkin yetkilerin TMSF'ye devredileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA