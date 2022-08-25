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Balıkesir haberi! Erdek'te 'Yüzen Pastane' ilgi görüyor

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Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Erdek'te 'Yüzen Pastane' ilgi görüyorBALIKESİR Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatil yapan vatandaşlar yüzen pastaneyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Erdek'te 'Yüzen Pastane' ilgi görüyor

BALIKESİR Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatil yapan vatandaşlar yüzen pastaneyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Erdek ilçesinde sahilde kıyıları dolaşarak tatil yapan vatandaşlara yüzen pastanesi ile hizmet veren Cemil Kaya ilgiden dolayı memnun olduğunu ve bu mesleği çocukluğundan beri yaptığını söyledi. Vatandaşlar Erdek Ocaklar kumsalına yakın olarak dolaşan yüzen pastaneye ilgi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Güncel

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