Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezindeki marketlerde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Lokanta ve tatlı satışı yapan iş yerlerinin de yapıldığı ???????denetimlere, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan da katıldı.

Uygulamayla haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Pehlivan, AA muhabirine, ramazan ayı öncesi vatandaşların doğru fiyatlarla ürünlere ulaşması için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Denetim türlerine ilişkin bilgi veren Pehlivan, "Vatandaşımızın sağlıklı ürünlere doğru fiyatla ulaşılabilmesi adına denetimlerimizi sıklaştırdık. Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü olarak arkadaşlarımız her gün sıklıkla denetimlere çıkıyor." diye konuştu.