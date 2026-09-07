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Kırtasiyelerde Fahiş Fiyat Denetimi

Kırtasiyelerde Fahiş Fiyat Denetimi
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Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat artışı, fiyat etiketi ve kasa-raf fiyatı uyumu denetimleri yaptı. Yetkililer, ürün güvenliği ve rehberlik faaliyetlerinin de sürdüğünü belirtti.

Balıkesir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Altıeylül ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi, defter ve kalem gibi kırtasiye ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır kırtasiye denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Rehberlik faaliyetleri de yürüttüklerini anlatan Pehlivan, "Bakanlığımız ürün güvenliğiyle alakalı kırtasiyelere farklı denetimler de yapıyor. Bizler şu an etiket, haksız fiyat artışı ve kasa raf fiyatı uyuşmazlığı denetimleri yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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