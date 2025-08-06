Balıkesir'de Kayıp İş İnsanı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları devam ediyor.

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) yakınlarının, durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında yarı batık durumda tekne parçalarının tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 6 yüzer unsur bölgede tarama faaliyetleri yürütüyor.

Dalış yapan timlerin yanı sıra havadan arama yapan ekipler, kayıp iş insanını bulmaya çalışıyor.

Sahil Güvenlik ekiplerince bölgede çekilen görüntülerde, "Graywolf" isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık olduğu, kontrol panelinin de gövdeden ayrıldığı görüldü. Su altındaki kayıtlarda ise teknenin gövdesinde kaza nedeniyle derin çatlak oluştuğu tespit edildi.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, dün yarı batık halde bulunan tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.