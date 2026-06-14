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Balıkesir'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

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Balıkesir'de düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklarla mücadele amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'ndan 75. Yıl Gençlik Merkezi'ne pedal çevirdi.

Balıkesir'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında çok sayıda bisiklet tutkunu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak 75. Yıl Gençlik Merkezi'ne kadar pedal çevirdi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte açıklamalarda bulunan Balıkesir Yeşilay Şube Başkanı Melek Özerol, bisikletin gençleri ve aileleri sağlıklı yaşamın etrafında buluşturan güçlü bir araç olduğunu söyledi.

Özerol, bağımlılıklarla mücadelede sporun koruyucu etkisine inandıklarını belirterek, "Her pedalın daha sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe doğru atılmış kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Turun ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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