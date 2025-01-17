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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

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Ahmet Akın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerde ödüllendirilen fotoğraflar arasında yaptığı seçimlerle dikkati çekti. Akın, oylamada 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğraflar ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Başkan Akın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını seçen Akın, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" adlı karesine oy verdi.

Akın, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını oyladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Anadolu Ajansının artık geleneksel hale gelen bu fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar seçimi de zorlaştırıyor. Uzun uzadıya hepsini inceleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Fotoğrafları çeken arkadaşların hepsinin eline sağlık, muazzam görsel şölen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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