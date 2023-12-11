Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) Kırklareli il temsilcisi İbrahim Meşekıran, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti. Meşekıran, ziyarette dernek çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

BAKUT Kırklareli İl Temsilcisi Kaymakamı Ziyaret Etti

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) Kırklareli il temsilcisi İbrahim Meşekıran, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Meşekıran, ziyarette dernek çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Kaymakam Yüce'ye bilgi verdi.

BAKUT il temsilciliğinin Kırklareli'nde yeni kurulduğunu ifade eden Meşekıran, kentte tüm kurumlar ile işbirliğinde bulunacaklarını kaydetti.

Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmalarında Meşekıran ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Yerli Malı Haftası

Lüleburgaz'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere meyve dağıtıldı.

Lüleburgaz 8 Kasım Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte okul aile birliği üyeleri, öğrencilere Türkiye'ye yetiştirilen meyveleri tanıttı.

Daha sonra öğrencilere meyve ikram edildi.

Okul Müdürü Salih Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yerli ürünleri tanıması ve tatlarının öğrenmesi amacıyla etkinliğin yapıldığını ifade etti.