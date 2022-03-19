BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Haberler

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BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında öldürülen Yağmur Sönmez'in (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıOlay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında öldürülen Yağmur Sönmez'in (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü (21), otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez (21)'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sönmez'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Sönmez hayatını kaybetti.

Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi.

KADININ CENAZESİ YARIN İSTANBUL'DA

Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Yağmur Sönmez'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde yarın öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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