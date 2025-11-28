Bakanlık Personeline Nakit Promosyon ve Faizsiz Kredi İmkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapan personelin mali haklarını güçlendirmek amacıyla yürütülen banka promosyon ihalesinin sonuçlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, personel lehine en yüksek kazanımın sağlanması amacıyla süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yakından takip edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Halkbank ile varılan anlaşma kapsamında, personele ilk maaş ödemesinin ardından aralık ayında 105 bin lira nakit promosyon ödenecek.

Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira Paraf puan tanımlanacak.

Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.

Buna göre, faizsiz kredi tutarları ve taksitleri şöyle:

"6 ay: 660 bin lira -110 bin lira taksit

8 ay: 526 bin lira - 65 bin 750 lira taksit

10 ay: 440 bin lira - 44 bin lira taksit

12 ay: 381 bin lira - 31 bin 750 lira taksit

18 ay: 279 bin lira - 15 bin 500 lira taksit

24 ay: 227 bin lira - 9 bin 458 lira taksit"

"Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anlaşmayla ilgili, "Çalışma arkadaşlarımızın refahını yükseltmek ve çalışma koşullarını güçlendirmek amacıyla yürütülen tüm süreçler titizlikle takip edilmektedir. Yapılan anlaşmanın çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.