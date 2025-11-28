Haberler

Bakanlık Personeline Nakit Promosyon ve Faizsiz Kredi İmkanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personelin mali haklarını güçlendirmek için yürütülen banka promosyon ihalesinin sonuçlarını açıkladı. Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, personel aralık ayında 105 bin lira nakit promosyon alacak. Ayrıca, 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira Paraf puan verilecek ve faizsiz kredi seçenekleri sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapan personelin mali haklarını güçlendirmek amacıyla yürütülen banka promosyon ihalesinin sonuçlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, personel lehine en yüksek kazanımın sağlanması amacıyla süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yakından takip edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Halkbank ile varılan anlaşma kapsamında, personele ilk maaş ödemesinin ardından aralık ayında 105 bin lira nakit promosyon ödenecek.

Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira Paraf puan tanımlanacak.

Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.

Buna göre, faizsiz kredi tutarları ve taksitleri şöyle:

"6 ay: 660 bin lira -110 bin lira taksit

8 ay: 526 bin lira - 65 bin 750 lira taksit

10 ay: 440 bin lira - 44 bin lira taksit

12 ay: 381 bin lira - 31 bin 750 lira taksit

18 ay: 279 bin lira - 15 bin 500 lira taksit

24 ay: 227 bin lira - 9 bin 458 lira taksit"

"Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anlaşmayla ilgili, "Çalışma arkadaşlarımızın refahını yükseltmek ve çalışma koşullarını güçlendirmek amacıyla yürütülen tüm süreçler titizlikle takip edilmektedir. Yapılan anlaşmanın çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.