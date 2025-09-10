Bakan Yumaklı, Tarımda Yeni Dönüşümü ve Genç Üreticileri Vurguladı

1) BAKAN YUMAKLI: TÜRKİYE YÜZYILI, BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞUNUN ADI OLACAKTIR (2)

BAKAN YUMAKLI HAVUZDAN BALIKLARI POŞETE DOLDURUP AHUDUDU TOPLADI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'da Tarım İl Müdürlüğüne ait Gölköy'de bulunan Su Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret etti. Tesiste bulunan balık havuzlarını inceleyip, kurum yetkililerinden üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, tesiste üretilen ve Karabük'e gönderilecek olan alabalıkları havuzdan alarak poşetlere doldurdu. Bakan Yumaklı, daha sonra Karaköy mevkisinde organik ahududu üretimi yapılan genç üreticiyle bir araya geldi, bahçeden elinde sepetle ahududu topladı.

Ahududu tarlasında açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin pek çok ürünü üretebilecek geniş yelpazede ürünlerin hem üretimini hem de satışını yapabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bazı risk faktörleri oluşmaya başladı. Özellikle iklim değişikliği kaynaklı. Biz de bununla alakalı suyu merkeze alan bir üretim planlaması gerçekleştirdik. 2024 yılından itibaren bunu uygulamaya aldık. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi de doğru üretimdir. Hangi üretim alanlarında neyi üreteceğinizle alakalı doğru kararı vermeniz, bazı ürünlerin hakikaten kendi üretim çevresini, ekosistemini bulduğunda çok önemli sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmaları ülkemiz için son derece hayati. Çünkü bu genç kardeşlerim hem ürün desenleri, hem ürün çeşitliliği, hem bunların pazarlaması, hem üretimin en optimum şekilde yapılabilmesiyle ilgili her şeyi gerçekleştiriyorlar. Çok farklı fikirleri oluşabiliyor. Bunlar ülkemiz için kazanç. Tarımsal üretimimiz için yine çok önemli bir kazanç. Bolu ahududu üretiminde Bursa'dan sonra ikinci sırada. Ama sanıyorum bu gidişle gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada da Bolu'da yetiştirilen ahududunun lezzetini bütün dünyayla tanıştıracak potansiyeldeö diye konuştu.