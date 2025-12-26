Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Bu yıl içerisinde 177 bin denetim yaptık'

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bu yıl içerisinde 177 bin denetim yaptık. Bu denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe ve 2 binin üzerinde de av malzemeleri ve ekipmanına el koyduk" dedi.

Bakan Yumaklı, İstanbul'da Sarıyer Kireçburnu mevkisinde gerçekleştirdikleri denetimler sonrası açıklama yaptı. Yumaklı, ülkede su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerini bildirdi. Bu kapsamda, Sarıyer ilçesinde denetimlerde bulunduklarını, boğazda avcılık yapan ya da dinlenen gemileri yerinde gördüklerini vurgulayan Yumaklı, "İstanbul'da olduğu gibi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin tamamında da balıkçılık sektörü birkaç yıldır adeta destan yazıyor. Biz de hem onların işlerini kolaylaştırmak hem de yaptıkları işlerin uygunluğunu denetlemek amacıyla Zeytinburnu'ndan açıldık. Denetimlerimiz, tamamen herhangi bir uygunsuzluk yakalamak üzerine değil; balıkçılarımızın hep birlikte daha fazla av yapmalarını, daha fazla kazanmalarını sağlamak üzere kurulu, adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere yaptığımız denetimler. Bu yıl içerisinde 177 bin denetim yaptık. Sene sonuna kadar arkadaşlarımız bunu 180 bine tamamlayacaklardır. Bu denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe ve 2 binin üzerinde de av malzemeleri ve ekipmanına el koyduk. Burada amacımız, uygunsuzlukları yakalamak değil, uygunsuzlukları önlemektir. Artvin'den başlayarak Hatay'a kadar bütün av alanlarında balıkçılarımızın kendilerine çizilen kurallar çerçevesinde av yapmalarını sağlamaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM PLANLAMASINI SU ÜRÜNLERİNDE DE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Yumaklı, balıkçılık ve su ürünleri sektörünü, koruma kullanma dengesini gözeterek her geçen gün daha da ileriye taşıdıklarının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada önemli olan, koruma kullanma dengesi. Özellikle 2024 yılının başından itibaren sektördeki bütün paydaşların da bize desteğiyle üretim planlamasını su ürünlerinde de gerçekleştirdik. 2024 yılının tamamında ve 2025 yılında gördük ki üretim planlamasının sonuçları hem denizlerimizde balık artışıyla hem de kaptanlarımızın, reislerimizin gelir artışıyla sonuçlandı. Bunu daha da üst seviyelere çıkarmak mümkün. Aynı şekilde bunu yapmaya devam edeceğiz. Planlamaya dahil 11 tür var. Avcılığımızın 3'te 2'si, yetiştiricilik de dahil olmak üzere yüzde 98'i neredeyse üretim planlamasına dahil olmuş oldu. Geçtiğimiz yıl hamsi üzerinde bir kota uygulaması başlatmıştık. 2024 yılında 150 bin ton civarındaydı. Bu sene hamside 220 bin tonun üzerinde bir üretim miktarı bekliyoruz. Dolayısıyla bu da kota uygulaması, üretim planlaması, reislerimizin kurallara uymasıyla beraber hep birlikte hem balık stokumuzu artırmak hem de avcılık ve yetiştiricilik ile ilgili daha ileriye gitmemize sebep olacak."

Türkiye'nin 23 yılda iç sularda, kıyı kesimlerinde ve denizlerde ciddi bir üreticilik ve avcılık gelişimi sağladığına işaret eden Yumaklı, "Türkiye Avrupa'da ikinci, dünyada 17'nci sırada yer alıyor, 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Reislerimiz sadece bizim sularımızda değil, uluslararası sularda da avlanıyorlardı. Bunları çeşitlendirerek daha fazla ülkeye gidip avlanmalarını sağlamak üzere ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan bütün balıkçılarımıza, avcılarımıza, yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli avlar, çok güzel sonuçlar diliyorum. İnşallah onların bizlerle beraber çalışması ve desteği sayesinde, sularımızdaki, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerindeki balık stokunu ve yetiştiricilikte de bu sene 7 bin 500 ton ilave kapasiteyle yetiştiricilikteki kapasitemizi artırarak önümüzdeki yıllarda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. Hayırlı bereketli olsun. Ülkemizde sürdürülebilir balıkçılık için gece gündüz çalışan tüm personelimize de teşekkür ediyorum" açıklamasında.