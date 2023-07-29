Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatının ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık.

- Bakan Yumaklı: "Kemer orman yangını kontrol altına alındı"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde 24 Temmuz Pazartesi akşamı 21.08'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.