Bakan Yumaklı: "Fedakârlığıyla Ülkemize Hayat Veren Tüm Çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun"

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne dolayısıyla yaptığı açıklamada, çiftçinin emeğini korumak, verimliliğini artırmak ve tarımda tam bağımsız Türkiye'yi güçlendirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu belirterek "Fedakarlığıyla ülkemize hayat veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bizim yol arkadaşlığımız toprağın bereketinde, çiftçimizin alın terinde başlar. Çünkü biliyoruz ki bu topraklara düşen her emek, sadece bir ürün değil; geleceğimizi, sofralarımızı ve yarınlarımızı büyütür. Tohumun umutla toprağa bırakıldığı ilk andan, hasadın bereketle toplandığı güne kadar üreticilerimizin daima yanındayız. Çiftçimizin emeğini korumak, verimliliği artırmak ve tarımda tam bağımsız bir Türkiye'yi güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Toprağı alın teriyle yoğuran, emeğiyle bereketi çoğaltan, fedakarlığıyla ülkemize hayat veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bereketiniz daim olsun."

"BU VATANA BEREKET KATMAK İÇİN BİZ VARIZ"

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise farklı illerden çiftçilerin konuşmalarına yer verildi. Çiftçiler, şunları kaydetti:

"Biz toprağa sadece tohum atmayız, umut ekeriz. Cana can katar, gözümüz gibi bakarız. Sabrederiz. Bin bir çiçekten şifa derleriz. Yağmuru bekleriz. Güneşe dayanırız. Çünkü biliriz, her şey üretmekle başlar. Emek tarladan sofraya uzanır. O sofralar birleştikçe bu ülke güçlenir. Ülkemizin gücüne güç katmak için. Geleceği büyütmek için. Bu toprağı yaşatmak için. Bu vatana bereket katmak için. Biz varız. Üreten, emek veren, toprağa hayat katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA