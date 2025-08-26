Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Zonguldak'ta Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

İnan, programına Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Tesisleri'nden başladı. İnan'ı burada AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan karşıladı.

Tesislerde incelemelerde bulunan İnan, Eren Enerji Modern Karton Fabrikası'na geçti. Fabrikanın üretim kapasitesi ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan İnan, değerlendirmelerde bulundu ve Eren Limanı'nı gezdi.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden İnan, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi.

İnan, ardından Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek, Başkan Metin Demir ile görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden İnan'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin 100. yılı" temalı tablo hediye edildi.