Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri'de Sanayi ve Teknoloji Toplantılarına Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN'ı ziyaret eden İnan, ajans personeli ile bir araya geldi.

Ajans faaliyetleri, destek mekanizmaları, bölgesel yatırımlar, yerel kalkınma hamlesi ve Kayseri yatırım ortamının ele alındığı toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Erol Ökten de eşlik etti.

İnan, Kayseri Sanayi Odasında Valiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Kurulu (SANTEK) Toplantısına da katıldı.

Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, burada Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı sunumu yaptı.

Sanayicilerle istişare toplantısına katılan İnan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam başlıklarında görüş alışverişinde bulundu.

ORAN tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni de gezen İnan, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı ziyaret eden İnan, Başkan Mehmet Yalçın ile bir araya geldi.

İnan, OSB'de faaliyet gösteren Hasçelik ile Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji ve İncesu OSB'deki Dener Makine tesislerinde incelemeler de bulundu.