BAKAN YARDIMCISI GÜRCAN: TÜRKİYE İHRACATTA REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan "Türkiye çok ciddi bir atılım kaydetti. Şu anda mart ayında ihracatımız yıllıklandırdığımızda 235,6 milyar dolara kadar rekor seviyeye yükseldi. Mart ayından mart ayına yıllıklandırdığımızda 235,6 milyar dolarlık rekor endeksi arttırarak da devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ekonomi buluşmaları kapsamında iş dünyasıyla Kırklareli'nde bir araya geldi. Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Gürcan'a, Vali Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da eşlik etti. Toplantıya Kırklareli ve ilçelerinin Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'nin ekonomi modeli ve yatırım ortamını anlattı, iş insanlarının sorularını yanıtladı.

'TÜM DÜNYADA DARALMA OLDUĞU DÖNEMDE, TÜRKİYE 1,8 BÜYÜDÜ'

Pandemi sürecinde dünyada ekonomik bir daralma yaşandığını söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu yaşanan daralma neticesinde Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, bütün dünya ülkelerinde ekonomik olarak bir sıkıntı yaşandı. Ondan beri de süregelen bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Ancak Türkiye 2020 yılında Çin ile beraber büyüyen 2 ülkeden biri oldu. Çin, 2020 yılında yüzde 2,5'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye de 1,8'lik büyüme ile 2020 yılını tüm dünyada daralma yaşandığı süreçte büyüyerek tamamladı. Özellikle gelişmiş ülkelerde yüzde 4,5 daralma, dünyanın tamamında eksi 3,1'lik daralma varken; Türkiye 1,8'lik büyüme ile o süreci gayet başarılı bir şekilde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sanayicimize ve esnafımıza verilen desteklerle, kapanmayı tamamen yapmayarak, sanayinin çarklarını durdurmadan devam ettik" dedi.

'2021'DE G-20 ÜLKELERİ ARASINDA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKEYİZ'

Gürcan, 2021'de özellikle Çin'deki lojistik zincirin kırılması neticesinde Türkiye'nin hızla büyüdüğünü belirterek, "2021 yılında yüzde 11'lik büyümeyi gerçekleştirdik. Bu büyüme gerçekleşirken de özellikle iç ve dış talep de çok dengeli oranda katkıda bulundu. Toplam yurt içi talep yüzde 6,1 ve yurt dışı talep de yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. 2021 yılında Türkiye, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen, en çok büyüyen 1'inci ülke olmuştur. Arjantin de Türkiye'den daha sonra gelmektedir. Bu büyümenin de getirmiş olduğu özellikle sanayi endeksimiz de çok güçlü bir şekilde seyretmiştir" diye konuştu.

Gürcan, "2020 yılının ilk çeyreğinde pandemiyle düşüş gösteren sanayi çeyreğimiz, 2021 yılının ilk çeyreğinde hızla yükselerek 144,4'e, kapasite kullanım oranımız da bugün itibariyle yüzde 78'lere kadar dayanmıştır. Türkiye şu anda sanayi kapasitesinin yüzde 78'ini kullanan bir ülke konumundadır. Bu da bizim sanayimizin ne kadar güçlü ve aktif olduğunu bizzat göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Özellikle pandemi sürecinde 25 milyon 300'e kadar düşen istihdam oranının, günümüz itibariyle 30 milyona kadar tekrar çıktığını belirten Gürcan, "Bu süreçte özellikle 2020'nin ilk çeyreğinde bir düşüş sağlansa da daha sonra sanayimizin hızlı hareket etmesi, sanayicimizin aksiyonu iyi alması neticesinde şu anda 30 milyon istihdamı sağlamış durumdayız ve işsizlik oranımız da hızla yüzde 14'lerden aşağılara inerek 10,7 seviyesine ulaşmış olarak gözüküyor. Bu da bizim önümüzdeki süreçte özellikle işsizliğimizi azaltma yönünde çok büyük adımlar attığımızı ve Türkiye'nin özellikle belirttiğimiz ekonomi modeliyle hem istihdamı hem de ihracatı arttırıcı çalışmalarımızın etkisini de burada çok rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İHRACATTA REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ'

Türkiye'nin ihracatta, bir önceki yılın Mart ayından 2022 Mart'ına kadar 235.6 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını belirten Gürcan, şöyle devam etti:

"Türkiye çok ciddi bir atılım kaydetti. Şu anda mart ayında ihracatımız yıllıklandırdığımızda 235,6 milyar dolara kadar rekor seviyeye yükseldi. Mart ayından mart ayına yıllıklandırdığımızda 235,6 milyar dolarlık rekor endeksi arttırarak da devam ediyoruz. Geçen yıl 15 olan Ocak ihracatımız 17,6'ya, şubat ayında 16 olan ihracatımız 20'ye ve 19 olan mart ayı ihracatımız ise 22,7'ye yükselerek artışını devam ettiriyor. Bu artışı da yeni ekonomi modelimizin ihracata dayalı ayağını da hızla güçlendirerek devam ettiriyoruz. İhracatta ürün çeşitliliği ve özellikle ihracat yapılan ülke çeşitliliği de arttı. Şu anda Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısı 46'ya yükselmiştir. Yine aynı şekilde 1 milyar doların üzerinde ihraç ettiği ürün de 49'a yükselmiştir. Bu da bizim ürün yelpazesi açısından çeşitliliğimizi gösteriyor. Bu rakam 1996 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı sadece 6 ve ürün sayısı da 5'ti. Bu güçlü göstergeleri de özellikle son yıllarda artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte verdiğimiz desteklerle ihracatın artışını hep beraber yaşayacağız. Ürün çeşitliliğini de hep beraber göreceğiz.?

Türkiye'nin dünyadan aldığı turizm payının da hızla yükseldiğini sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı Gürcan, "Geçtiğimiz yıl yüzde 1,9'luk pay alırken, 2021 yılında o pay 2,8'e kadar yükseldi. Yanı başımızda Ukrayna-Rusya savaşı var. Türkiye'nin de oradan bir turist beklentisi var ama Türkiye'deki Ukraynalı ve Rus turist sayısı, 29 milyon 400 olan ziyaretçi sayısı içinde sadece 6,8 milyon iken, gelir sayısı da 24,5 milyar dolarlık gelir içinde sadece 3,4'lük bir pay sağlıyor. Bu rakam da turizm gelirlerimizin aksaması ile alakalı çok büyük bir endişemiz yok. Bununla alakalı da hem Turizm Bakanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldı. Rus ve Ukraynalı turistlerin de Türkiye'yi ziyaretlerinde getireceği gelirlerde herhangi bir kaybın yaşanmamasını bekliyoruz" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel