Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Suriye'deki spor tesislerinde işbirliği yapılacağını söyledi

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Suriye'de savaş nedeniyle kullanılamaz hale gelen spor tesislerinin yeniden ayağa kaldırılması için iki ülkenin işbirliği yapacağını söyledi.

Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Hamid'in geçen yıl ekim ayında İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, iade-i ziyaret kapsamında Şam, Halep ve Humus'u kapsayan üç günlük program için Suriye'ye geldiklerini belirtti.

Eminoğlu, "Bu tesislerde tekrar cıvıl cıvıl gençlerimizin, çocuklarımızın top koşturması, basketbol, voleybol, tenis ve yüzme aktivitelerini gerçekleştiriyor olması en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz." dedi.

Şam'daki resmi temaslarını tamamladıklarını aktaran Eminoğlu, iki ülkenin teknik heyetlerinin yapılacak çalışmalar ve mutabakat zaptının detayları üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Eminoğlu, Suriye'deki spor tesislerinin savaşın izlerini taşıdığını belirterek, özellikle Halep'teki Uluslararası Stadyum'un yeniden kullanıma kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

"70 bin kapasiteli stadyumun mevcut hali hepimizi üzüyor"

Uluslararası Halep Stadyumu'nda incelemelerde bulunduklarını aktaran Eminoğlu, "Yetmiş bin kapasiteli stadyumun mevcut hali maalesef hepimizi üzüyor. İşte bunların yeniden inşa edilmesi ve kullanıma kazandırılması buradayız." ifadelerini kullandı.

Savaşın spor tesislerinde bıraktığı tahribata işaret eden Eminoğlu, futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği komplekslerin uzun yıllar savaş nedeniyle kullanılamadığını belirtti.

Eminoğlu, Türkiye'nin gençlik ve spor alanındaki tecrübesinin Suriye'de yürütülecek çalışmalara aktarılabileceğini kaydederek, "Türkiye'de gençlik ve spor anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldı. İşte bu tecrübeyi, bu birikimi, bu yapılan çalışmaları, bu modeli aslında Yeni Suriye modelinde de birlikte yapabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda spor altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini aktaran Eminoğlu, sporcu gelişim ve eğitim merkezlerinden olimpik hazırlık merkezlerine, yüzme havuzlarından stadyumlara, gençlik merkezlerinden gençlik kamplarına kadar çok sayıda tesisin hayata geçirildiğini ifade etti.

Şam ve Halep'teki spor tesislerini ziyaret etti

Eminoğlu, ziyaret kapsamında Şam'daki Emevi Camisi ve tarihi mekanların yanı sıra yaklaşık 8 bin kişi kapasiteli basketbol merkezini de ziyaret ettiklerini belirtti.

Eminoğlu, iki ülke arasındaki çalışmaların ortak karar ve istişare temelinde yürütüleceğini kaydederek, "İnşallah güzel çalışmalara hep birlikte Suriye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak kararıyla, dik duruşuyla, bu anlamdaki gerçekten yapılan güzel çalışmalarla inşallah iyi bir noktaya gelecektir." şeklinde konuştu.

Suriye'de spor alanındaki çalışmaları yürüten Halep Spor ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmed İmam ise, Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun Halep ziyaretinde kentteki spor tesislerini yerinde incelediğini söyledi.

Türkiye'nin gençlik ve spor alanındaki çalışmalarının Suriye için örnek teşkil edebileceğini söyleyen İmam, "Bizim açımızdan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, başarılı bir model. Bu modeli örnek alarak Suriye'de sporun geliştirilmesi ve ilerletilmesi için çalışmalar yapabiliriz." dedi.

İmam, spor tesislerinin geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden yararlandıklarını belirterek, "Türkiye'deki spor tesisleri modernliği ve gelişmişliğiyle biliniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanarak Suriye genelindeki spor tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden İmam, bu alandaki işbirliğinin spor altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA