BAKAN YANIK, RAMAZANIN SON GÜNÜNDE, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTAR YAPTI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayının son gününde, Osmaniye'de şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Bakan Yanık, Biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğizö dedi.

Osmaniye'den AK Parti Milletvekili adayı olan Derya Yanık, Toprakkale İlçesi ziyaretlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Bu sene Ramazan ayının 6 Şubat depremlerinde canlarını kaybeden vatandaşlar sebebiyle biraz buruk karşılandığını belirten Bakan Derya Yanık, İftar ve sahur sofralarında edilen dualarda okunan mukabelelerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız hep vardı. Bir kez daha bu mübarek zaman dilimlerinde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve halen tedavileri devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hamdolsun, yaşadığımız felaketi, açılan derin yaraları da birlikte sarmayı başaracağız, başarıyoruz. Çünkü bu necip milletin mayası sağlamdır. Devletimiz de tüm imkanlarıyla hemen depremin akabinde seferber oldu ve çalışmaları yürütüyorö dedi.

Bugüne kadar şehitlerin emaneti olan, vatana, bayrağa, istiklal ve istikbale her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktıklarını aktaran Bakan Yanık, şöyle konuştu

Şehitlerimizin aziz hatıralarını hep diri tuttuk. Sizler şehitlerimizin bizlere güzide emanetlerisiniz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek az, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersiz kalır. Bakanlık olarak sizin için hangi imkanları sağlarsak sağlayalım minnet borcumuzu ödemede yeterli gelmeyeceğinin bilincindeyiz. Biz de bu bilinçle her yapılan hizmeti, daha iyileştirmek, daha çoğaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda sizlerin yanınızda olduk, yüzünüzdeki tebessümü diri tutan hizmetler sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Hak sahibi şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile vazife mamulleri için şehir içi toplu taşıma hizmetleriyle demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanma hakkını sağladık. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam kalitesini yükseltip onlara daha yüksek standartlarda hizmet vermek için kurumlar arası işbirliği protokolleri de yapıyoruz. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile veri paylaşımı protokolü, Ankara Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladık. Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları arasında imzaladığımız protokolle şehit ve gazi yakınları ile gazileri uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulamasını sağladık. Bu protokollerle tüm hak sahiplerinin yaşam standartlarını inşallah daha da yükselteceğiz.ö

GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ MİLLETÇE HEP BERABER VERECEĞİZ

Kısa zaman önce bakanlık tarafından hazırlanan ve tüm muharip gazilerin aylıkları ile ilgili kanun değişikliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden Bakan Derya Yanık, şöyle devam etti

Bundan böyle muharip gazilerimizin almakta oldukları şeref aylıkları sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında eşitlenmiştir. Sizlerin huzurlu bir yaşam sürmeniz için elimizden gelen maddi ve manevi gayretleri göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli konuklar, biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21'inci yüzyılın yükselen muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla yarın idrak edeceğiniz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

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