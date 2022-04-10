Bakan Varank, Çamlıca'da gençlerle buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren gençlerlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bir araya gelerek iftar yaptı. İftarın ardından külliyede bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret eden Varank, gençliğe çok güvendiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tweeti cevaplayacak bir grup genç arkadaşımı önce İstanbul Anadolu yakasında iftara, ardından da kısa bir medeniyet tarihi gezisine davet ediyorum. Kimler katılmak ister? Cevap verirken okulunuzu ya da mesleğinizi belirtmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı. Varank'ın bu daveti yoğun ilgiyle karşılandı. Binlerce genç, iftar davetinde yer almak için yanıt verdi.

Bakan Varank ve gençler, iftarın ardından Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından müzedeki eserler hakkında gençlere bilgi verildi.