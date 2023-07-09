Bakan Uraloğlu: Yeni Ercan Havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açılışı 20 Temmuz'da yapılacak yeni Ercan Havalimanı'nın 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ercan Havalimanı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, havalimanında test uçuşlarının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı, turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. 'Türkiye Yüzyılı' sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)