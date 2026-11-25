'CENAZELERİ TESLİM ETMEK ÖNEMLİ'

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına değindi. Uraldolu, "4 kilometrekarelik alanda 100 dalışla ROV cihazı, yani uzaktan kumandalı su aracıyla 100 noktayı tek tek tespit ettik. Acaba insan cesedi olabilir mi diye araştırdık. Maalesef bulamadık. Vatandaşlara cenazelerini teslim etmek bizim için de kıymetli. Bunun için daha ne yapabiliriz, bunu konuşuyoruz. Ailelerle Bakan Yardımcısı arkadaşım tekrar görüştü. Bu konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

'ÜCRET POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ'

Milletvekillerinin otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine ilişkin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Bursa, Gaziantep ve Ankara çevre otoyollarıyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirterek, "İlk alınan 2010-2011 yıllarındaki özelleştirme kararında bu 3 otoyol yoktu. Sadece o kararın içerisine dahil edilmek için 4 Eylül'de Resmi Gazete'de bu karar çıktı. Halihazırda bu otoyollarla ilgili nihai bir karar almış değiliz. Bugün ihale etsek rakamların 10 milyar doların üzerinde olacağını öngörüyoruz. Nihai bir karar almış değiliz. Eğer ihale edersek ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz. Ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacağız, çok net. Ücretsiz olanları yeniden ücretli yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

'BÖLGESEL ADALETSİZLİK YAPMAYACAĞIZ'

Ulaştırma yatırımlarında bölgesel eşitsizlik yapıldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Uraloğlu, "Türkiye'deki havalimanlarının yerleşim haritasına baktığımız zaman Ankara'yı bir çizgiyle ayırdığımızda doğusundaki havalimanı sayısı batısındaki havalimanı sayısından gerçekten çok fazla. Bölünmüş yol haritası da bunu gösteriyor. Ulaştırma Bakanlığı olarak bölgesel bir adaletsizlik yapmadığımızı özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, doğrudan uçuş seferlerinin artırılmasına yönelik taleplere ilişkin, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle hava yolu şirketlerinin doluluk oranı düşük olan iç ve dış hat seferlerini durdurduğunu belirterek, uçuşların yeniden artırılması için sürecin takip edildiğini aktardı.

BÜTÇE TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bakan Uraloğlu'nun soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 25 Kasım saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı