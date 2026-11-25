Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi'nin geç kalmadan hayata geçirileceğini söyledi.

Uraloğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Irak Uluslararası Ulaşım, Havalimanları ve Lojistik Hizmetleri Fuarı Konferansı'nda (ITL Irak Expo 2026) yaptığı konuşmada, Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ulaştırma bağlantıları ve Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma altyapılarının ülkelerin ekonomik gelişiminin yanı sıra bölgesel bütünleşme ve uluslararası işbirliği açısından da önemli hale geldiğini belirten Uraloğlu, küresel tedarik zincirindeki dönüşümlerin alternatif ulaştırma güzergahlarının geliştirilmesini ve mevcut koridorların daha verimli kullanılmasını gerekli kıldığını ifade etti.

Uraloğlu, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Orta Doğu'nun küresel ulaştırma ve lojistik sistemindeki stratejik öneminin arttığına dikkati çekerek, bölgenin potansiyelinin değerlendirilmesi için ülkeler arasındaki eksik bağlantıların tamamlanması ve mevcut altyapıların bütünleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye, Orta Doğu'daki ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesini ekonomik bir gerekliliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve ortak refah açısından stratejik öncelik olarak görüyor." diyen Uraloğlu, kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu altyapılarına kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi'nin iki ülke arasındaki ortak vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında yeni bir finansman mekanizmasını Irak ile birlikte hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Petrol karşılığında demir yolu inşasıyla başlamayı planladığımız bu yeni sistemin diğer ülkelerle olan ilişkilerimize de örnek olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Irak'ın köklü tarihi ve kültürel bağlarının yanı sıra birbirini tamamlayan ekonomik imkanlara ve stratejik coğrafi konuma sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu temeller üzerinde gelişen işbirliğinin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun iki ülke için tarihi bir fırsat sunduğunu ifade ederek, kara yolu ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesiyle Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret ve lojistik koridoru oluşturulacağını kaydetti.

Projenin yalnızca ulaştırma hatlarından ibaret olmadığını vurgulayan Uraloğlu, limanların, lojistik merkezlerin, sanayi ve üretim tesislerinin yanı sıra enerji ve haberleşme altyapılarının da bu kapsamda birbirine bağlanacağını belirtti.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun hayata geçirilmesiyle Irak'ın bölgesel ve küresel ticaretteki konumunun güçlenmesini, yeni yatırım ve istihdam imkanlarının ortaya çıkmasını beklediklerini söyleyerek, Basra Körfezi'nden Akdeniz'e, Kızıldeniz'den Karadeniz'e uzanan ulaştırma ağlarının birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Projenin diğer uluslararası koridorlarla bütünleştirilmesinin Irak'ın komşu pazarlara erişimini kolaylaştıracağını da belirten Bakan Uraloğlu, finansman, teknik standartların uyumlaştırılması ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması konularında Iraklı yetkililerle yakın işbirliğini sürdürdüklerini ifade etti.

Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının başarısı için yeni kara yolu ve demir yollarının inşasının yanı sıra bu güzergahlardaki taşımacılık süreçlerinin de düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve taşımacılığın dijitalleştirilmesinin önemine işaret etti.

Ülkeler arasındaki taşımacılık süreçlerinin uyumlaştırılması ve etkin koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirten Uraloğlu, hedefin sınırları ticaret ve ulaştırmanın önünde engel olmaktan çıkarıp ekonomik işbirliğini ve bütünleşmeyi güçlendiren geçiş noktalarına dönüştürmek olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türk müteahhitlik ve mühendislik sektörünün uluslararası deneyiminin Irak'ın ve bölgenin ulaştırma altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayabileceğini dile getirerek, Türkiye'nin Irak'ın istikrarına, refahına ve kalkınmasına büyük önem verdiğini vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin uluslararası öneminin giderek arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Avrupalı muhataplarının projenin tamamlanma takvimini daha sık gündeme getirdiğini söyledi.

Bakan, "Avrupalı muhataplarımız 'Kalkınma Yolu'nu ne zaman bitireceksiniz?' diye her geçen gün daha sık soruyor. Biz projenin önemini zaten biliyorduk, Avrupa da son gelişmelerle bunu tam olarak anlamış durumda. İnşallah geç kalmadan projemize başlayarak hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA