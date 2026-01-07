Bakan Uraloğlu: Hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında rekor kırdık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini belirterek, "Böylece hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Aralık ayında iç hatlarda 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu, "Uçak trafiği 2024 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında, toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış meydana geldi" açıklamasında bulundu.

TOPLAM 17 MİLYON AŞKIN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Söz konusu aydaki yolcu verilerini de değerlendiren Uraloğlu, "Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda ise 9 milyon 622 bin 131 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 532 bin 459 yolcu trafiğine hizmet verildi. Böylece direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gerçekleşti. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralık ayında iç hatlarda 65 bin 151 ton, dış hatlarda 346 bin 856 ton olmak üzere 412 bin 7 tona ulaştı" dedi.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 9,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

2025 yılı verilerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 991 bin 48, dış hatlarda 933 bin 36 olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "12 aylık dönemde üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2024 yılına göre yüzde 9,3 artış gösterdi. Bir yılda iç hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda ise 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış oldu. Böylece hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık." Uraloğlu, bu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının iç hatlarda 929 bin 373 ton, dış hatlarda 4 milyon 220 bin 341 ton olmak üzere 5 milyon 149 bin 714 tona ulaştığını bildirdi.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 84,4 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda aralık ayında iç hat uçak trafiğinin 9 bin 209, dış hat trafiğinin 36 bin 333 olmak üzere toplamda 45 bin 542'ye ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 301 bin 155, dış hatlarda 5 milyon 631 bin 303 olmak üzere toplamda 6 milyon 932 bin 458 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 11 artış gösterdi" dedi. İstanbul Havalimanı'nda bir yıllık süreçte; iç hatlarda 123 bin 860, dış hatlarda 425 bin 459 olmak üzere 2024 yılına göre yüzde 6 artışla toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "İç hatlarda 17 milyon 730 bin 321, dış hatlarda 66 milyon 727 bin 100 olmak üzere toplamda 84 milyon 457 bin 421 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

'SABİHA GÖKÇEN'İN YOLCU SAYISI 48,4 MİLYONU AŞTI'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "İç hatlarda 9 bin 684, dış hatlarda 14 bin 398 olmak üzere toplamda 24 bin 82 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 754 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 448 bin 572 olmak üzere toplamda 4 milyon 203 bin 352 oldu. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 18 artış gösterdi" dedi. Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yıllık süreçte iç hatlarda 115 bin 662, dış hatlarda 158 bin 958 olmak üzere toplamda 274 bin 620 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti. İç hatlarda 21 milyon 196 bin 789, dış hatlarda 27 milyon 223 bin 968 olmak üzere toplamda 48 milyon 420 bin 757 yolcu trafiğine hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, 2024 yılının aynı dönemine göre hizmet verilen yolcu trafiğinin yüzde 17 arttığını bildirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN UÇAK TRAFİĞİ

Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aralık ayında 2 bin 197, bir yıllık süreçte 28 bin 743 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2025 yılında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 19 milyon 578 bin 756, dış hatlarda 43 milyon 297 bin 101 olmak üzere toplamda 62 milyon 875 bin 857 ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 152 bin 563, dış hatlarda 272 bin 307 olmak üzere toplamda 424 bin 870 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "2025 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 12 milyon 660 bin 80, Antalya Havalimanı'nda 39 milyon 160 bin 491, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 638 bin 25 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 412 bin 884 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 4 bin 377 yolcu trafiği gerçekleşti."