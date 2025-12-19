Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistem hatları 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa ait kent için raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel