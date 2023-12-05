Bakan Tunç: Ceza infaz sistemimizi, insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturduk

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Ceza infaz sistemimizi, 21 yılda yapılan reformlarla uluslararası standartlara ve insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturduk. Bu anlayışımızın bir parçası olarak fiziki şartları yetersiz olan 392 cezaevini kapattık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kurulan Adalet Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, kütüphanelerin işlevleri gereği kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iş birliğine yatkın kurumlar olduğunu belirterek, "Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığımızla toplumsal bir realite olan hükümlü ve tutuklularımız için de stratejiler geliştirmekteyiz. Amacımız, cezası biten birisine hayatında yeni bir sayfa açması için gerekli destekleri sağlamaktır. Bu noktada, Adalet Bakanlığımızın, 'İş Yurtları' örnek bir kurumdur. Hükümlü vatandaşlarımız bu merkezlerde meslek öğrenmekte, üretici olmakta, para kazanmakta ve en önemlisi de cezaevi sonrasına bir 'altın bilezik'le hazırlanabilmektedir. Bu ve benzeri uygulamalar, kesintisiz reformcu bir anlayışın sonucudur. AK Parti hükümetleri, modern bir hukuk devletine yakışır ceza infaz sistemini uluslararası standartları dikkate alarak, hatta yer yer onun da ötesinde insan merkezli bir yaklaşımla hayata geçirmiştir. Her geçen gün de bu doğrultuda yeni iyileştirmeleri gerçekleştirmektedir. Hükümlü ve tutukluların eğitimi, kültürel ve sosyal çerçevede zenginleştirilmeleri hep bu yaklaşımın yansımalarıdır. İşte, Adalet Halk Kütüphaneleri projesi de cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızın insani standartlarının yükseltilmesi noktasında çok önemli bir çalışmadır" dedi.

'23 MİLYON YAYINA ERİŞİLEBİLMEKTE'

29 Ekim 2019'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Bu protokol uyarınca, Ceza İnfaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlama, kütüphaneleri kullanma imkanlarını geliştirme, etkinlikler gerçekleştirme hedefleri bir bir hayata geçirilmektedir. Şu an itibarıyla 81 İl Halk Kütüphanesi, 424 Ceza İnfaz Kurumu'na 'geçici derme' hizmeti vermektedir. Böylece hükümlü ve tutuklular, cezaevleriyle eşleştirilen halk kütüphanelerinin toplam 23 milyon yayınına kolayca erişebilmektedir. Görme engelli hükümlü ve tutuklular için sesli kitaplar da kullanıma sunulmaktadır. Bu doğrultuda; hükümlü, tutuklu, personel ve ailelerinin kütüphane ihtiyacını karşılamak amacıyla Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında, CTE yerleşkelerinde Halk Kütüphaneleri açılmasına yönelik ek bir protokol de imzalanmıştır. Adalet Halk Kütüphaneleri, bütün bu ihtiyaçlar ve değerlendirmeler çerçevesinde hayata geçirilmektedir" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR, 1 MİLYON 953 BİN KİTAP OKUDU'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ceza infaz sisteminde yaptıkları yeniliklere değinerek, "Ceza infaz sistemimizi, 21 yılda yapılan reformlarla uluslararası standartlara ve insan onuruna uygun bir yapıya kavuşturduk. Bu anlayışımızın bir parçası olarak fiziki şartları yetersiz olan 392 cezaevini kapattık. Yerlerine insani ihtiyaçlara uygun, eğitim faaliyetlerinin yapılmasına da imkan sağlayan ceza infaz kurumları oluşturduk. Bugüne kadar fırsat eşitliği ilkesini esas alarak toplumun bütün kesimlerine aynı imkanları sağlamanın gayretinde olduk. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet Halk Kütüphaneleri insanımızın kitaba, bilgiye erişimi noktasında fırsat eşitliği ilkesini esas aldığımız önemli bir hizmettir" diye konuştu. Kütüphanelerinin kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2019 ve 2021'de iki protokol imzaladıklarını hatırlatan Bakan Tunç, "Bu protokoller kapsamında bugün, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Kayseri ve Elazığ'da kitap kapasitesi 142 bin olan 8 Adalet Halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ceza infaz kurumlarındaki kütüphane ve kitaplıklarda 2023 itibarıyla 1 milyon 480 bin 756 kitap bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında il ve ilçe halk kütüphanelerinde bulunan 23 milyon yayını da hükümlülerin erişimine sunduk. Protokolün imzalandığı günden bugüne halk kütüphanelerine 132 bin 608 hükümlü ve tutuklu üye oldu. Hükümlü ve tutuklularca 1 milyon 953 bin 333 kitap okundu" dedi.

8 CEZAEVİNDE KÜTÜPHANE AÇILDI

Bakan Tunç ve Bakan Ersoy'un konuşmalarının ardından Ankara Sincan Cezaevi Adalet Halk Kütüphanesi ile birlikte eş zamanlı olarak canlı bağlantı ile Kandıra Cezaevi, Marmara Cezaevi, Buca Cezaevi, İzmir Aliağa Cezaevi, Kayseri Bünyan Cezaevi, Elazığ Cezaevi ve Adana cezaevlerinde Adalet Halk Kütüphanesi açıldı. Tunç ve Ersoy, törenin ardından kütüphaneyi gezdi.