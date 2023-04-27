BAKAN SOYLU: VATANDAŞIMIZIN BİR EKSİĞİNİ GİDERMEK BİZİM TEMEL GÖREVİMİZDİR

KAĞITHANE'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bir vatandaşımızın bir eksiğini gidermek bizim temel görevimizdir. Burada size söz veriyoruz. Onların başını sıcak yuvaya koymadan onları yalnız bırakmayacağız, yanlarından ayrılmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu "Son 12 yılda Türkiye'de hakikaten çok büyük ve güçlü saldırılarla karşı karşıya kaldık. Neredeyse yaşamadığımız travma kalmadı. Hatta 27 Nisan 2007'de yine bizi bir yoklamaya çalıştılar. Dediler ki, acaba buna ne cevap verecekler? Bir e-muhtıra verirsek acaba hükümet bunu kabul edecek, geri adım atacak mı? Yoksa bir adım öne çıkıp, ben bunu kabul etmiyorum mu diyecek? Bu yoklamalar Gezi olaylarıyla beraber devam etti. Hepimiz şahidiz. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza neredeyse sivil bir muhtıra verdiler. Dediler ki 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın.' Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Bugün yapıldı. Demek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet onların vermiş oldukları o kağıdı çöpe attı" dedi.

"MERSİN NÜKLEER SANTRALİNİN İLK ETAP ADIMI ATILIYOR"

Mersin Nükleer santralinin ilk etap adımının atıldığını söyleyen Bakan Soylu "Bugün Mersin Nükleer Santralinin ilk etabında kendi enerjimizi nükleer enerjiyle üretebilecek adımın birincisi atılmaktadır. Ama Gezi olaylarında çöpe atılan o muhtırada verdikleri esas itibarıyla bunun yapılmamasıydı. Bunun aklı nereden geliyor? Bunun aklı Türkiye'den mi geliyor? Bunun aklı Amerika ve Avrupa'dan geliyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ALTINA KAPAN ATTILAR. LASTİKLERİNİ PATLATMAYA ÇALIŞTILAR"

İçişleri Bakanı Soylu " Türkiye'de kentsel dönüşüm bundan sonra büyük bir hızla, büyük bir atak gerçekleştirecektir. Kentsel dönüşümde özellikle acaba ne olacak? Üzerinden ne maliyet olacak diye endişe eden vatandaşın, bütün maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağı bir süreç ortaya konacaktır. Ellerinde bulunan her şeyi evet maalesef gerçekleştirilemeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün bunlara rağmen Türkiye uzun yıllardan beri karşı karşıya kaldığı maliyetlerle yaşıyor. Biraz önce Gezi olaylarını söyledim. Yüzde 3.5-4'tü Türkiye'nin faizi. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli Kağıthaneliler. Burada bütün şehirlerimizden, Sivas'ından Gümüşhane'sine kadar, Bayburt'una kadar Trabzon'undan Giresun'una kadar daha birçok şehirden, hemşeri derneğimiz var. Şunun altını çizerek söylemek isterim. Gezi olayları Türkiye'nin gidişatına aynen şöyle bir tesir bıraktı. Hani bir araba gider. Arabayı yavaşlatmak için büyük bir tümsek yaparsınız. Sonra araba yavaşlamaz. Hatırlar mısınız? Bilirsinizdir. Araba kaçıyorsa, eğer bu hırsızsa, eğer bu farklı bir failse, şüpheliyse arabanın altına kapan atar. Türkiye'nin altına bir de kapan attılar, lastiklerini patlatmaya çalıştılar. Yetmedi Türkiye oradan da kaptanının tecrübesiyle, bilgisiyle beraber oradan da çıktı. Bu sefer arabayı taradılar" şeklinde konuştu.

"ONLARIN BAŞINI SICAK YUVAYA KOYMADAN ONLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Depremzedeleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Soylu "Bir vatandaşımızın bir eksiğini gidermek bizim temel görevimizdir. Burada size söz veriyoruz. Cenabı Allah şahittir. Bu ülkenin dağları şahit olsun. O deprem bölgesindeki bütün ırmaklar şahit olsun, ağaçlar şahit olsun, insanlar şahit olsun. Onların başını sıcak yuvaya koymadan onları yalnız bırakmayacağız, yanlarından ayrılmayacağız Allah'ın izniyle" dedi.

"800 BİNE YAKIN ÇADIR KURDUK"

Soylu "Yaklaşık 800 bine yakın çadır kurduk. 3 milyon insan kalıyor. 80 bini aşan konteynerimiz kuruldu. ve hala kurulmaya devam ediyor. Yakın zamanda 200 bine çıkaracağız. ve bütün bunlarda inanın yapabildiğimiz kadar esneklik yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar hizmetkarlık yapıyoruz. Şart aramadan hepsini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"TERÖRÜ BİTİRDİK. ÜLKEMİZE HUZUR GETİRDİK"

Terörü bitirdiklerini söyleyen Süleyman Soylu "Biz bu sene içerisinde terörle mücadelede herhangi bir eksikliğimiz, aksaklığımız oldu mu? Tam tersi terörü ülkemizin dağlarından sildik. Ülkemin şehirlerine, ülkemin her tarafına 780 bin km kareye huzur getirdik, getirmeye devam ediyoruz" dedi.