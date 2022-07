Bakan Soylu: Bayramda 210 bin 352 personel görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri, 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Kurban Bayramı boyunca alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Bakan Soylu, son 10 yılda bayramda trafik kazalarında ortalama can kaybının günlük 15 olarak hesaplandığı, geçen yılki Kurban Bayramı'nda bu sayının günlük 10'a düşürüldüğünü bildirdi. Soylu, "İnşallah bu bayram da aynı başarıyı sürdürme gayretindeyiz. Bunun için her bayram olduğu gibi 81 il valiliğimize genelge göndererek birtakım tedbirleri devreye aldık. Yine yoğun bir denetim programı yaptık. Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri, 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Ayrıca 30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacak. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir" diye konuştu.

Bayramda, sürücülerin ve yolcuların dikkatine sundukları temel meselelere dikkat çeken Soylu, "Yolcularımızın diyorum, çünkü birbirimizi ikaz etmemiz de lazım. Birinci mesele, hız meselesidir. Her yolun kendi özelliğine göre hız limitleri var. Lütfen bu hız limitlerine uyalım. Biz bu düzenlemeleri yaparken hem yolun özelliğine göre hem güzergaha göre birtakım çalışmalarla bunları belirliyoruz. Dolayısıyla, bunlara uyduğumuz müddetçe inşallah kazaları çok büyük oranda azaltmış olacağız. Çünkü hem bizde hem dünyada, trafik kazalarının en büyük sebebi, her zaman aşırı hız yapmak. Daha doğrusu yola uygun olmayan hızlarda araç kullanmaktır. Trafik kazalarındaki can kaybını önlemek ve azaltmak konusunda emniyet kemerinden daha etkili bir teknik tedbiri yok. Bunu artık kabul edelim ve araçlardaki herkesin ön koltuk olsun arka koltuk olsun bunu takmasını lütfen temin edelim. Sonrasında 'eyvah' para etmiyor, bunu hepimiz biliyoruz, maalesef yaşıyoruz" diye konuştu.