Bakan Şimşek, SPK projesinde yapay zeka destekli erken uyarı sistemini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacağını açıkladı. Bu sistem, manipülasyona karşı erken uyarı sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak
Kaynak: AA