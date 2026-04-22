Maliye Bakanı Şimşek: Petrol fiyatları 80 dolar olursa enflasyon 2,8 - 3,5 puan yüksek olabilir - 1

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Küresel Ekonomik Dönüşüm Çağında Finansal Riskler ve Türkiye'nin Seçenekleri' konulu toplantıya katıldı. Bakan Şimşek burada enflasyon, petrol fiyatları, savaş ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar IMF gibi bunlar ancak senaryo analizi yapabiliriz diyorlar. Referans senaryoda büyüme yavaşlayacak, enflasyon bir miktar geçici olarak yükselecek; ama buna aşağı yönlü ve en kötü durum senaryolarında çok daha dramatik, büyümede yavaşlama. Çünkü küresel büyümenin yüzde 2'nin altına düşmesi demek aslında resesyon demek. Dünya nüfus artışına oranla kişi başına gelirde aslında bir gerileme demek. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu aşamada küresel ekonomiye ilişkin, Türkiye'ye ilişkin ancak bir senaryo analizi yapılabilir. Yoksa belirsizlikler devam ettiğinden net çıkarımlar için erken" dedi.

'ENFLASYON 2,8-3,5 PUAN YÜKSEK OLABİLİR'

Bakan Şimşek "Bizim ekonomi programı yani orta vadeli program yapılırken petrol fiyatları 60-65 dolar olacak bunu uluslararası ajanslar dediler. Biz de 60-65 'i baz aldık. Şu anda fiyat ne. Ocak - Nisan yani savaşın en yoğun olduğu dönemde 82 dolar olmuş ortalama. Peki vadeli piyasaların ima ettiği yıllık ortalama ne; 81 dolar. Yuvarlamak için 80 dolar olursa dolaylı ve doğrudan etkileri ne olur. 80 dolar olursa enflasyon baz senaryoya göre yaklaşık 2,8 - 3,5 puan yüksek olabilir. Fiyatlama davranışı önemli. Bu teknik model çıktısı. Cari işlemler dengesi burada dış ticaret var burada turizm var burada petrolün doğalgazın etkisi var. Burada da mili gelire oranla 0,7 ile 1,1 puan. Büyüme biraz yavaş seyredebilir; 0,5 puan ile 3,2 yani 3,8 yerine 3 civarına inebilir. Bütçe açığı biz 3,5 öngörmüşüz belki 4 civarı olabilir. Özetle savaşın şu an itibariyle teknik olarak petrol fiyatları yılın tamamında 80 dolar olursa, tabii 90 dolar olursa daha kötü, 100 dolar olursa daha da kötü; 70 dolar olursa etki daha da az olur. Özetle şu anda ancak bir senaryo analiziyle bunlar yapılabiliyor" dedi.

'SAVAŞ ENİNDE SONUNDA BİTECEK'

Şimşek, "Savaş eninde sonunda bitecek. Venezuela'da ciddi yatırımlar olacak, petrol arzı ciddi bir şekilde artacak. Büyük ihtimalle kalıcı bir barışla ateşkesle süreç tamamlanırsa, büyük ihtimalle bölgede de üretim hızlı bir şekilde artar. Zaman alır ama artar biz biraz orta vadeli bakıyoruz. Petrol fiyatları uzun vadede aşağı yönlüdür. " dedi.

