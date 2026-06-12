Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Emekli Maaşı" Haberlerine Yalanlama

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bugün bazı ulusal gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin olarak Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu ifadelerin Bakan'a ait olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir" denildi.

Açıklamada, söz konusu haberlere dayanak gösterilen toplantıda Bakan Şimşek'in milletvekilleriyle yürüttüğü görüşmelerin basına kapalı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA