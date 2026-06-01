Mehmet Şimşek: Bütçede Disiplinli Duruşumuzu Koruyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin açıklamasında, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,6 trilyon doları aştığını belirtti. Şimşek, bütçe disiplinini koruyarak reel sektörü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yakın coğrafyamızdaki savaşın, kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı" dedi.

Şimşek, "Artan enerji maliyetleri, dezenflasyon sürecinde geçici yavaşlamaya yol açsa da enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürmekte, fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Yakın coğrafyamızdaki savaşın, kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz" ifadesini kullandı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Üretim ve ticaret dinamiklerinde yaşanan küresel dönüşüm, stratejik konumu, güçlü üretim ve ihracat altyapısı sayesinde ülkemize orta vadede önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, Türkiye'yi üretim üssü ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez haline getirecek düzenlemeler hazırlıyoruz. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Türk inşaat devi resmen iflas etti

Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

