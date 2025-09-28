Bakan Şimşek Batman Valiliğini Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya ile kente gelen Şimşek, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Ziyarette, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı.