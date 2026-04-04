Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Şimşek, beraberinde Bakan Yardımcıları Zekeriya Kaya ve Abdullah Erdem Cantimur ile çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi.

Bakan Şimşek'i Batman Havalimanı'nda Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar karşıladı.

Ziyaret programı kapsamında Bakan Şimşek, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun vefat eden kayınpederi Mehmet Mucip Ceylan için düzenlenen taziye programına katıldı.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki Azize Nasıroğlu Taziyeevi'nde Nasıroğlu ve Ceylan aileleri ile yakınlarıyla bir araya gelen Şimşek, Ceylan'a Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailelere sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Batman Valiliğini ziyaret eden Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile bir araya gelerek ilde yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik makamında Bakan Şimşek ve Vali Canalp bir süre Batman Petrolspor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşmayı canlı olarak takip ederek, 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor'un sahasındaki karşılaşmanın heyecanlı anlarına ortak oldu.